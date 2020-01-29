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Erdoğan: "(Koronavirüs salgını) Türkiye içinde şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntı söz konusu...
6 saat önce
Erdoğan: "(Koronavirüs salgını) Türkiye içinde şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Her türlü tedbir alınarak adım atılıyor"
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:06 Kaynak: AA
Erdoğan: " (Koronavirüs salgını) Türkiye içinde şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Her türlü tedbir alınarak adım atılıyor"
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