Erdoğan: "(Koronavirüs) Şu an 114 ülkede görülen bu salgının Türkiye'de görülmemesi, aldığımız... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(Koronavirüs) Şu an 114 ülkede görülen bu salgının Türkiye'de görülmemesi, aldığımız... - Son Dakika

Erdoğan: "(Koronavirüs) Şu an 114 ülkede görülen bu salgının Türkiye'de görülmemesi, aldığımız...

6 saat önce

Erdoğan: "(Koronavirüs) Şu an 114 ülkede görülen bu salgının Türkiye'de görülmemesi, aldığımız önlemlerin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyuyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Koronavirüs) Şu an 114 ülkede görülen bu salgının Türkiye'de görülmemesi, aldığımız önlemlerin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyuyor."

Koronavirüs, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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