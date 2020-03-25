Erdoğan koronavirüse ilişkin yapılacak G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika

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Erdoğan koronavirüse ilişkin yapılacak G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak
6 saat önce
Gülseli KENARLI / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın video konferans yöntemiyle yapılacak olan koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katılacak.
Gülseli KENARLI/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın video konferans yöntemiyle yapılacak olan koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katılacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nden katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:14 Kaynak: DHA
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