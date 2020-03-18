Erdoğan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası konuştu-4 - Son Dakika

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Erdoğan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası konuştu-4
6 saat önce
Erdoğan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası konuştu-4.
Erdoğan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası konuştu-4
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:14 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi