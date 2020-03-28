Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni önlemler açıkladı, 'Bu tedbirler 30 büyükşehrimizde... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni önlemler açıkladı, 'Bu tedbirler 30 büyükşehrimizde... - Son Dakika

Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni önlemler açıkladı, 'Bu tedbirler 30 büyükşehrimizde...

40 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda koronavirüsle mücadele yeni önlemler açıkladı.

Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni önlemler açıkladı, 'Bu tedbirler 30 büyükşehrimizde..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, koronavirüs salgını nedeniyle mücadele için yeni önlemleri açıkladı. Buna göre yurtdışı uçuşlar tümüyle sona erdirilirken, şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağladı. Erdoğan tüm tedbirlerin 30 büyükşehirde 'titizlikle uygulanacağını' söyledi.

Günlerdir sosyal medya üzerinden yapılan "sokağa çıkma yasağı" taleplerine karşın Erdoğan, bir kez daha "gönüllü karantina" çağrısı yaparken, ilave önlemler konusunda valiliklere yeni yetkiler verildiğini de açıkladı: "Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştıracaktır. Bu tedbirlerin 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir."

Yeni önlemler

Türkiye'de, ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 Mart'tan bu yana toplam vaka sayısı 27 Mart itibariyle 5 bin 698'e yükselirken, 92 kişi de yaşamını yitirdi.

Risk grubunda olan 65 yaş üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, ilk kez bir yerde "karantina" uygulaması da başlatıldı.

Rize'nin Kendirli beldesinde 60 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirmesinin ardından, belde ve 4 köy karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Bilim Kurulu da gündüz saatlerinde toplanarak, koronavirüsle mücadele için yeni önlemleri görüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurul toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de salgınla mücadele için "daha ileri seviyede önlemlere" gereksinim olduğu uyarısı yaptı. Sosyal izolasyonun önemine değinen Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğini ve bu konuda kendisinin değerlendirmeleri olacağı bilgisini verdi.

Sağlık personeline istifa, halka park, deniz kıyısı, mesire yeri yasağı

Bu arada Sağlık Bakanlığı yayınladığı bir genelgeyle, 3 ay boyunca kamu ve özel sektöre ait tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden ayrılmaları yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı da 27 Mart tarihli ek genelgeyle 28-29 Mart'ta başlamak üzere, virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyette bulunmak yasaklanırken, duruma göre bu yasağın hafta içinde de yaygınlaştırılabileceği duyuruldu.

'Rehavete kapılmayacağız'

Koca'nın açıklamalarının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSİ 22.00'de Huber Köşkü'nde yeni önlemleri açıklamak için kamera karşısına geçti. Dünya ve Türkiye'deki vaka ve can kaybı hakkında bilgi veren Erdoğan, "Rehavete kapılmayacağız. Karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız. Çünkü bu tehdide karşı sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Her bir vatandaşımın bu hastalığın açabileceği vahim sonuçların farkında olduğuna inanıyorum. Bir yandan devlet olarak biz her türlü tedbiri alacağız. Diğer yandan vatandaşlarımızın her biri kendi bireysel tedbirlerini alacak" dedi.

'Testler kesinlikle ücretsizdir'

Türkiye'de test kiti, eldiven, maske sıkıntısı olmadığını kaydeden Erdoğan, solunum cihazı üretimi konusunda da hızla mesafe kat edildiğini vurguladı, ayrıca yurt dışından da malzeme tedariki yoluna gidildiğini belirtirken, "Hem kendi üretimimiz olan testlerin hem de hızlı testlerin yapıldığı merkezleri tüm ülke çapına yaydık. Testler kesinlikle ücretsizdir." dedi.





Kabine toplantıları telekonferansla

Yurttaşların günlük yaşamlarını rahat sürdürebilmeleri için bakanlıklar ve tüm kurumların seferber olduğunu belirten Erdoğan, bundan sonra her pazartesi kabineyi telekonferansla toplayacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan tavsiye kararları doğrultusunda ek önlemler alındığını anımsatan Erdoğan'ın yeni ek önlemleri de şöyle açıkladı:

'İleri tedbir' uyarısı

Ev ve işyerleri dahil her ortamda sosyal mesafeye dikkat edilmesi, toplu taşımanın zorunlu olmadıkça kullanılmamasını, alışveriş gereksinimi dışında sokağa çıkılmaması ve temizlik konusunda hassas olunmasını isteyen Erdoğan, şu uyarılarda bulundu:

"Şayet bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmasını istemiyorsak gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz. Ne demek gönüllü karantina, yani evimizden çıkmayacağız. Dünyada kurallara uyduğumuzda nasıl kısa sürede başarıya ulaşacağımızın da kurallara uymadığımızda nasıl büyük felaketlerle karşılaşacağımızın da örnekleri mevcuttur. Bakınız şu anda Amerika'nın geldiği durum ortada. Öyleyse bizler Türkiye olarak şu anda bulunduğumuz konumu çok daha olumsuz bir neticeye taşımamamız gerekir."





27 Mart, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:35 

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