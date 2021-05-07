Erdoğan: "(Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkı) İnsanlığın sağlığıyla alakalı bir konuda 'Bunu biz ürettik, kimseye vermeyiz' gibi bir...
07.05.2021 14:11
Erdoğan: "(Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkı) İnsanlığın sağlığıyla alakalı bir konuda 'Bunu biz ürettik, kimseye vermeyiz' gibi bir anlayış yanlış bir yaklaşımdır.
Erdoğan: "(Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkı) İnsanlığın sağlığıyla alakalı bir konuda 'Bunu biz ürettik, kimseye vermeyiz' gibi bir anlayış yanlış bir yaklaşımdır."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkı) İnsanlığın sağlığıyla alakalı bir konuda 'Bunu biz ürettik, kimseye vermeyiz' gibi bir... - Son Dakika
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