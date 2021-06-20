Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Milletimizin her bir ferdi aşıya erişim konusunda dünyada milyarlarca insanın peşinde koşup da ulaşamadığı bir imkana... - Son Dakika

Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Milletimizin her bir ferdi aşıya erişim konusunda dünyada milyarlarca insanın peşinde koşup da ulaşamadığı bir imkana...
20.06.2021 14:37
Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Milletimizin her bir ferdi aşıya erişim konusunda dünyada milyarlarca insanın peşinde koşup da ulaşamadığı bir imkana sahip olduğunu bilmelidir.
Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Milletimizin her bir ferdi aşıya erişim konusunda dünyada milyarlarca insanın peşinde koşup da ulaşamadığı bir imkana sahip olduğunu bilmelidir."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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