Erdoğan: "(Kovid-19) Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe ve temizlik...

Erdoğan: "(Kovid-19) Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe ve temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerekiyor.

Erdoğan: "(Kovid-19) Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe ve temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerekiyor."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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