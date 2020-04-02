Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Kovid 19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha önemli görevler düşüyor' - Son Dakika
Erdoğan: "Kovid 19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha önemli görevler düşüyor"
21 dakika önce
Erdoğan: "Kovid 19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha önemli görevler düşüyor"
Erdoğan: "Kovid 19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha önemli görevler düşüyor"
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:52 Kaynak: AA
Son Dakika Karantinadan kaçan hasta: Sigara ve çay içemediğim için kaçtım Ersin Düzen'in olay Sergen Yalçın anısı: Duyduklarıma inanamadım Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı