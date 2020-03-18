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Erdoğan: "(Kovid-19) Hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer...
6 saat önce
Erdoğan: "(Kovid-19) Hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz.
Erdoğan: "(Kovid-19) Hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:22 Kaynak: AA
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