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Erdoğan: "(Kovid-19 ile mücadele) Milli faaliyetlerimizin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı...
6 saat önce
Erdoğan: "(Kovid-19 ile mücadele) Milli faaliyetlerimizin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları destekliyoruz"
Erdoğan: "(Kovid-19 ile mücadele) Milli faaliyetlerimizin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları destekliyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 05:06 Kaynak: AA
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