Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Uluslararası toplum, 21'inci yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıyadır." - Son Dakika

Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Uluslararası toplum, 21'inci yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıyadır."
03.12.2020 17:31
Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Uluslararası toplum, 21'inci yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıyadır.
Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Uluslararası toplum, 21'inci yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıyadır."
toplum, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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