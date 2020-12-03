Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Uluslararası toplum, 21'inci yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıyadır."

Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(Kovid-19'la mücadele) Uluslararası toplum, 21'inci yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıyadır.' - Son Dakika

Acun Ilıcalı, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in MasterChef iddialarına çok sert çıktı: Yalan!

Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu

Sosyal medya üzerinden ağına düşürdüğü küçük kızı uyuşturucu verip istismar etti

337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış