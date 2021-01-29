Erdoğan: "(Kovid-19) Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum." - Son Dakika

Erdoğan: "(Kovid-19) Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum."
29.01.2021 14:13
Erdoğan: "(Kovid-19) Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum.
Erdoğan: "(Kovid-19) Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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