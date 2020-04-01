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Erdoğan: "Kovid-19 nedeniyle ara verdiğimiz ilçe kongrelerimize tehdit ortadan kalkar kalkmaz...
6 saat önce
Erdoğan: "Kovid-19 nedeniyle ara verdiğimiz ilçe kongrelerimize tehdit ortadan kalkar kalkmaz yeniden başlayacağız."
Erdoğan: "Kovid-19 nedeniyle ara verdiğimiz ilçe kongrelerimize tehdit ortadan kalkar kalkmaz yeniden başlayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:28 Kaynak: AA
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