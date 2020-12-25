Erdoğan: "Kovid-19 salgını, bir sağlık krizi olmanın ötesinde, ekonomiden insani ilişkilere ve güvenliğe kadar hayatın her alanını olumsuz etkiliyor." - Son Dakika

Erdoğan: "Kovid-19 salgını, bir sağlık krizi olmanın ötesinde, ekonomiden insani ilişkilere ve güvenliğe kadar hayatın her alanını olumsuz etkiliyor."
25.12.2020 14:07
Erdoğan: "Kovid-19 salgını, bir sağlık krizi olmanın ötesinde, ekonomiden insani ilişkilere ve güvenliğe kadar hayatın her alanını olumsuz etkiliyor.
Erdoğan: "Kovid-19 salgını, bir sağlık krizi olmanın ötesinde, ekonomiden insani ilişkilere ve güvenliğe kadar hayatın her alanını olumsuz etkiliyor."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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