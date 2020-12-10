Erdoğan: "Kovid-19 salgını sonrası yeniden şekillenecek dünyada, tüm politikaların insan hakları ekseninde yapılandırılması ve adaletsizlikleri... - Son Dakika

Erdoğan: "Kovid-19 salgını sonrası yeniden şekillenecek dünyada, tüm politikaların insan hakları ekseninde yapılandırılması ve adaletsizlikleri...
10.12.2020 09:13
Erdoğan: "Kovid-19 salgını sonrası yeniden şekillenecek dünyada, tüm politikaların insan hakları ekseninde yapılandırılması ve adaletsizlikleri giderecek etkin mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor.
Erdoğan: "Kovid-19 salgını sonrası yeniden şekillenecek dünyada, tüm politikaların insan hakları ekseninde yapılandırılması ve adaletsizlikleri giderecek etkin mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor."
İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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