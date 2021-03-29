Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Şartların el verdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan milletimize nefes aldırmaya,...
29.03.2021 20:05
Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Şartların el verdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan milletimize nefes aldırmaya, sıkıntı yaşayan esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz.
Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Şartların el verdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan milletimize nefes aldırmaya, sıkıntı yaşayan esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(Kovid-19 tedbirleri) Şartların el verdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan milletimize nefes aldırmaya,... - Son Dakika
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