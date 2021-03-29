Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Şartların el verdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan milletimize nefes aldırmaya, sıkıntı yaşayan esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz."

Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(Kovid-19 tedbirleri) Şartların el verdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan milletimize nefes aldırmaya,... - Son Dakika

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı, yerine Mustafa Duman atandı

Spiker Büşra Sanay, CNN Türk ile yollarını ayırdı

Kahvehane ve çay bahçeleri renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de açılıyor

MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması: Faaliyetlere il bazlı kararlarla devam edilecek