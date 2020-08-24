Erdoğan: "(Kovid-19) Türkiye'nin üretimde, istihdamda, ihracatta hedeflerine ulaşabilmesinin yolu...
Erdoğan: "(Kovid-19) Türkiye'nin üretimde, istihdamda, ihracatta hedeflerine ulaşabilmesinin yolu da salgının seyrinin düşüşünden geçiyor.
Erdoğan: "(Kovid-19) Türkiye'nin üretimde, istihdamda, ihracatta hedeflerine ulaşabilmesinin yolu da salgının seyrinin düşüşünden geçiyor."
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 20:21
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Erdoğan: '(Kovid-19) Türkiye'nin üretimde, istihdamda, ihracatta hedeflerine ulaşabilmesinin yolu... - Son Dakika
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