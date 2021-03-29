Erdoğan: "(Kovid-19) Vaka, hasta ve vefat sayılarının artması, bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır."

Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(Kovid-19) Vaka, hasta ve vefat sayılarının artması, bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır.' - Son Dakika

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı, yerine Mustafa Duman atandı

Spiker Büşra Sanay, CNN Türk ile yollarını ayırdı

Kahvehane ve çay bahçeleri renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de açılıyor

MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması: Faaliyetlere il bazlı kararlarla devam edilecek