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Erdoğan: "Kredi Garanti Fonu limitini 25'ten 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği...
6 saat önce
Erdoğan: "Kredi Garanti Fonu limitini 25'ten 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere vereceğiz.
Erdoğan: "Kredi Garanti Fonu limitini 25'ten 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere vereceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:16 Kaynak: AA
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