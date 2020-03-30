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Erdoğan: "Kredi Garanti Fonunun limitini 50 bin liraya ve kapasitesini de 850 bin kredi talebini...
6 saat önce
Erdoğan: "Kredi Garanti Fonunun limitini 50 bin liraya ve kapasitesini de 850 bin kredi talebini karşılayacak şekilde 450 milyar liraya yükselttik."
Erdoğan: "Kredi Garanti Fonunun limitini 50 bin liraya ve kapasitesini de 850 bin kredi talebini karşılayacak şekilde 450 milyar liraya yükselttik."
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:04 Kaynak: AA
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