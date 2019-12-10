Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir.
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir. - Son Dakika

Erdoğan: "Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir.

6 saat önce

Erdoğan: "Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir... Onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:48 Kaynak: AA
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