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Erdoğan: "Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir.
6 saat önce
Erdoğan: "Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:48 Kaynak: AA
Erdoğan: "Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir... Onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız."
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