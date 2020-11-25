Erdoğan, kriz iddiasının ardından Putin ile görüştü: Karabağ'daki Ortak Merkez hemen faaliyete geçsin - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters haber ajansının Azerbaycan topraklarında Türkiye'nin bağımsız bir askeri gözlem noktası kurma isteğinin Rusya ile anlaşmazlığa yol açtığını iddia etmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda Dağlık Karabağ'daki son durumu görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ile Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

"ORTAK MERKEZİ EN KISA ZAMANDA FAALİYETE GEÇİRELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki sorunu çözmeye ve bölgeye kalıcı istikrar getirmeye dönük olarak atılan adım kapsamında, gözlem ve denetleme amacıyla Türkiye'nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkezin en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti.

"SORUNLAR KALICI OLARAK ÇÖZÜLMELİ"

Azerbaycan'ın, topraklarının bütünüyle iadesine ilişkin hassasiyetine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama sürecinde Ermenistan tarafının, kalıcı çözümü zorlaştırmasına ve anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minsk Grubu'nun diğer eşbaşkanlarının, barış çabalarını eleştirmelerini anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

"SURİYE'DE DE KARABAĞ'DA OLDUĞU GİBİ HIZLI ADIMLAR ATILMALI"

Suriye'deki ihtilafın sona erdirilmesi için de Dağlık Karabağ'da olduğu gibi, hızlı ve somut adımlar gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın birlik ve bütünlüğünü korumak için de hem siyasi hem askeri görüşmelerde Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

RUSYA VE TÜRKİYE ARASINDA KRİZ İDDİASI

Reuters haber ajansı, 30 yıllık işgal sonrası Dağlık Karabağ'da ilan ateşkes anlaşmasıyla birlikte Azerbaycan topraklarında Türkiye'nin bağımsız bir askeri gözlem noktası kurma isteğinin Rusya ile anlaşmazlığa yol açtığını iddia etti.

Ajansın isminin açıklanmasını istemeyen bir Türk kaynağa dayandırdığı haberinde, iki taraf arasındaki "en büyük" fikir ayrılığının Azerbaycan topraklarında Türkiye'nin oluşturacağı bağımsız gözlem noktası olduğu ileri sürüldü.

TÜRKİYE İÇİN ŞART

Bu noktanın Türkiye için "şart" olduğunu belirten kaynak, Rusya'nın ise bölgedeki ortak merkez dışında Türkiye'ye ait bir oluşumun kurulmasını "gerekli" görmediği belirtildi. Bununla birlikte aynı kaynak Ankara'nın Rusya ile bir anlaşmaya varmayı umduğunu ve müzakerelerin Rusya'da devam edebileceğini ifade etti.

ORTAK MERKEZDE ANLAŞILDI

İki ülke, 10 Kasım'da bölgede yürürlüğe giren ateşkesin şartlarına uyulduğunu gözlemlemek amacıyla ortak bir merkez oluşturulması konusunda anlaşmıştı.