Erdoğan, kriz iddiasının ardından Putin ile görüştü: Karabağ'daki Ortak Merkez hemen faaliyete geçsin - Son Dakika

Erdoğan, kriz iddiasının ardından Putin ile görüştü: Karabağ'daki Ortak Merkez hemen faaliyete geçsin

25.11.2020 00:35
Erdoğan, kriz iddiasının ardından Putin ile görüştü: Karabağ'daki Ortak Merkez hemen faaliyete geçsin, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bağımsız bir askeri gözlem noktası kurma isteğinin Rusya tarafından reddedildiğinin iddia edilmesinin ardından Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan görüşmede, Dağlık Karabağ'da Rusya ile kurulacak Ortak Merkezin en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters haber ajansının Azerbaycan topraklarında Türkiye'nin bağımsız bir askeri gözlem noktası kurma isteğinin Rusya ile anlaşmazlığa yol açtığını iddia etmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda Dağlık Karabağ'daki son durumu görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ile Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

"ORTAK MERKEZİ EN KISA ZAMANDA FAALİYETE GEÇİRELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki sorunu çözmeye ve bölgeye kalıcı istikrar getirmeye dönük olarak atılan adım kapsamında, gözlem ve denetleme amacıyla Türkiye'nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkezin en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti.

"SORUNLAR KALICI OLARAK ÇÖZÜLMELİ"

Azerbaycan'ın, topraklarının bütünüyle iadesine ilişkin hassasiyetine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama sürecinde Ermenistan tarafının, kalıcı çözümü zorlaştırmasına ve anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minsk Grubu'nun diğer eşbaşkanlarının, barış çabalarını eleştirmelerini anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

"SURİYE'DE DE KARABAĞ'DA OLDUĞU GİBİ HIZLI ADIMLAR ATILMALI"

Suriye'deki ihtilafın sona erdirilmesi için de Dağlık Karabağ'da olduğu gibi, hızlı ve somut adımlar gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın birlik ve bütünlüğünü korumak için de hem siyasi hem askeri görüşmelerde Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

RUSYA VE TÜRKİYE ARASINDA KRİZ İDDİASI

Reuters haber ajansı, 30 yıllık işgal sonrası Dağlık Karabağ'da ilan ateşkes anlaşmasıyla birlikte Azerbaycan topraklarında Türkiye'nin bağımsız bir askeri gözlem noktası kurma isteğinin Rusya ile anlaşmazlığa yol açtığını iddia etti.

Ajansın isminin açıklanmasını istemeyen bir Türk kaynağa dayandırdığı haberinde, iki taraf arasındaki "en büyük" fikir ayrılığının Azerbaycan topraklarında Türkiye'nin oluşturacağı bağımsız gözlem noktası olduğu ileri sürüldü.

TÜRKİYE İÇİN ŞART

Bu noktanın Türkiye için "şart" olduğunu belirten kaynak, Rusya'nın ise bölgedeki ortak merkez dışında Türkiye'ye ait bir oluşumun kurulmasını "gerekli" görmediği belirtildi. Bununla birlikte aynı kaynak Ankara'nın Rusya ile bir anlaşmaya varmayı umduğunu ve müzakerelerin Rusya'da devam edebileceğini ifade etti.

ORTAK MERKEZDE ANLAŞILDI

İki ülke, 10 Kasım'da bölgede yürürlüğe giren ateşkesin şartlarına uyulduğunu gözlemlemek amacıyla ortak bir merkez oluşturulması konusunda anlaşmıştı.

Erdoğan, kriz iddiasının ardından Putin ile görüştü: Karabağ'daki Ortak Merkez hemen faaliyete geçsin

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan, kriz iddiasının ardından Putin ile görüştü: Karabağ'daki Ortak Merkez hemen faaliyete geçsin - Son Dakika


Son Dakika

Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki: Diyalogdan kaçmak için bahane ileri sürülüyor G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgın duracak Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 161 kişi vefat etti, 7381 yeni vaka tespit edildi Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı         
00:26
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi         
23:41
Şarkıcı Ceylan Ertem, koronavirüse yakalandı Şarkıcı Ceylan Ertem, koronavirüse yakalandı         
23:22
BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir         
22:16
Başakşehir, nefis golle umutlandı! İngiltere'de fark yeniden 2'ye indi Başakşehir, nefis golle umutlandı! İngiltere'de fark yeniden 2'ye indi         
21:53
"Bir daha Haber Global'e gelmeyeceğim" diyen Muharrem İnce sözünü unuttu         
20:28
Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki görevinden istifa etti Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki görevinden istifa etti         
20:26
Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var         
19:06
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 00:50:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan, kriz iddiasının ardından Putin ile görüştü: Karabağ'daki Ortak Merkez hemen faaliyete geçsin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei