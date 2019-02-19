Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Krizin İlk Yıllarında Gündeme Getirdiğim Güvenli Bölge Formülü, Suriyeli Mültecilerin...

Erdoğan: "Krizin İlk Yıllarında Gündeme Getirdiğim Güvenli Bölge Formülü, Suriyeli Mültecilerin...

1 saat önce

Erdoğan: "Krizin ilk yıllarında gündeme getirdiğim güvenli bölge formülü, Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri için en pratik çözüm yoludur.

Erdoğan:
Erdoğan: "Krizin ilk yıllarında gündeme getirdiğim güvenli bölge formülü, Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri için en pratik çözüm yoludur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:53 Kaynak: AA

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