Erdoğan: "Krizin İlk Yıllarında Gündeme Getirdiğim Güvenli Bölge Formülü, Suriyeli Mültecilerin...
1 saat önce
Erdoğan: "Krizin ilk yıllarında gündeme getirdiğim güvenli bölge formülü, Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri için en pratik çözüm yoludur.
Erdoğan: "Krizin ilk yıllarında gündeme getirdiğim güvenli bölge formülü, Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri için en pratik çözüm yoludur."
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:53 Kaynak: AA
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