Erdoğan: "Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz, burada kararlı duruş şart.... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz, burada kararlı duruş şart.... - Son Dakika

Erdoğan: "Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz, burada kararlı duruş şart....

6 saat önce

Erdoğan: "Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz, burada kararlı duruş şart. Dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz, burada kararlı duruş şart. Dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluruz."

Erdoğan Küçük, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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