Erdoğan: "Kudüs'te büyükelçilik açma niyetini beyan eden ülkeler, bu tavırlarıyla sadece ihtilafın... - Son Dakika

Erdoğan: "Kudüs'te büyükelçilik açma niyetini beyan eden ülkeler, bu tavırlarıyla sadece ihtilafın...
Erdoğan: "Kudüs'te büyükelçilik açma niyetini beyan eden ülkeler, bu tavırlarıyla sadece ihtilafın daha da çetrefil hale gelmesine hizmet ediyor.
Erdoğan: " Kudüs'te büyükelçilik açma niyetini beyan eden ülkeler, bu tavırlarıyla sadece ihtilafın daha da çetrefil hale gelmesine hizmet ediyor."
Kudüs, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 17:21 - Kaynak: AA
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