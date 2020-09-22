Erdoğan: "Kudüs'te büyükelçilik açma niyetini beyan eden ülkeler, bu tavırlarıyla sadece ihtilafın...

Erdoğan: "Kudüs'te büyükelçilik açma niyetini beyan eden ülkeler, bu tavırlarıyla sadece ihtilafın daha da çetrefil hale gelmesine hizmet ediyor.

Erdoğan: " Kudüs'te büyükelçilik açma niyetini beyan eden ülkeler, bu tavırlarıyla sadece ihtilafın daha da çetrefil hale gelmesine hizmet ediyor."

Kudüs, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 17:21 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Kudüs'te büyükelçilik açma niyetini beyan eden ülkeler, bu tavırlarıyla sadece ihtilafın... - Son Dakika

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