Erdoğan: Kudüs'te yeni oldubittileri reddediyoruz
3 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Kudüs
'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz. Tüm ülkeleri Birleşmiş Milletler
kararlarına, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye davet ediyoruz." dedi.
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Erdoğan: Kudüs'te yeni oldu bittiler gayretini reddediyoruz
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