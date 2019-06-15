Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Kudüs'te yeni oldubittileri reddediyoruz
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Erdoğan: Kudüs'te yeni oldubittileri reddediyoruz

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz.

Erdoğan: Kudüs'te yeni oldubittileri reddediyoruz, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz. Tüm ülkeleri Birleşmiş Milletler kararlarına, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye davet ediyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:33 
Birleşmiş Milletler, Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs, Ekonomi
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