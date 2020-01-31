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Erdoğan: "Kudüs'ü tümüyle İsrail'in kanlı pençelerine terk etmek, tüm insanlığa yapılmış en büyük...
6 saat önce
Erdoğan: "Kudüs'ü tümüyle İsrail'in kanlı pençelerine terk etmek, tüm insanlığa yapılmış en büyük kötülük olacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:02 Kaynak: AA
Erdoğan: " Kudüs'ü tümüyle İsrail'in kanlı pençelerine terk etmek, tüm insanlığa yapılmış en büyük kötülük olacaktır."
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