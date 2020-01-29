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Erdoğan: Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez
11 dakika önce
Senegal ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez" dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün Müslümanların kutsalı olduğunu belirterek, "Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez" dedi.
Erdoğan, Senegal ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:16
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