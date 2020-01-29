Erdoğan: Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan: Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez - Son Dakika Dünya

Erdoğan: Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez

11 dakika önce

Senegal ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez" dedi.

Erdoğan: Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün Müslümanların kutsalı olduğunu belirterek, "Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez" dedi.


Erdoğan, Senegal ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Senegal, İsrail, Kudüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:16 
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