Erdoğan: "Kur Oyunları ve Terör Örgütleri Üzerinden Türkiye'nin Bağımsızlığına Kastedenler 31 Mart...
1 saat önce
Erdoğan: "Kur oyunları ve terör örgütleri üzerinden Türkiye'nin bağımsızlığına kastedenler 31 Mart sonrasında ya daha pervazsızlaşacaklar ya da milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar, Cumhur İttifakı karşısında mum gibi olacaklar.
Erdoğan: "Kur oyunları ve terör örgütleri üzerinden Türkiye
'nin bağımsızlığına kastedenler 31 Mart sonrasında ya daha pervazsızlaşacaklar ya da milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar, Cumhur İttifakı karşısında mum gibi olacaklar."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:24 Kaynak: AA
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