Erdoğan: "(Kuraklık) Karşı karşıya bulunduğumuz durum, bizi alternatif su depolama yöntemleri arayışına itmektedir."
23.01.2021 17:15
Erdoğan: "(Kuraklık) Karşı karşıya bulunduğumuz durum, bizi alternatif su depolama yöntemleri arayışına itmektedir.
Erdoğan: "(Kuraklık) Karşı karşıya bulunduğumuz durum, bizi alternatif su depolama yöntemleri arayışına itmektedir."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(Kuraklık) Karşı karşıya bulunduğumuz durum, bizi alternatif su depolama yöntemleri arayışına itmektedir.' - Son Dakika
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