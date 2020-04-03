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Erdoğan: "Kurallara ne kadar iyi riayet edersek salgının seyrini o derece kontrol altına alır,...
6 saat önce
Erdoğan: "Kurallara ne kadar iyi riayet edersek salgının seyrini o derece kontrol altına alır, tehdidi ortadan kaldırabiliriz."
Erdoğan: "Kurallara ne kadar iyi riayet edersek salgının seyrini o derece kontrol altına alır, tehdidi ortadan kaldırabiliriz."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:28 Kaynak: AA
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