Erdoğan: "Küresel Ekonomide Artan Zorluklara Rağmen, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrekten İtibaren,...
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Erdoğan: "Küresel ekonomide artan zorluklara rağmen, Türkiye ekonomisinin 2. çeyrekten itibaren, yeniden bir pozitif büyüme rakamları açıklayacak kapasiteye sahip olduğuna inanıyorum.
Erdoğan: "Küresel ekonomide artan zorluklara rağmen, Türkiye
ekonomisinin 2. çeyrekten itibaren, yeniden bir pozitif büyüme rakamları açıklayacak kapasiteye sahip olduğuna inanıyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:27 Kaynak: AA
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