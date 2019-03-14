Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Küresel Ekonomide Artan Zorluklara Rağmen, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrekten İtibaren,...

Erdoğan: "Küresel Ekonomide Artan Zorluklara Rağmen, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrekten İtibaren,...

26 dakika önce

Erdoğan: "Küresel ekonomide artan zorluklara rağmen, Türkiye ekonomisinin 2. çeyrekten itibaren, yeniden bir pozitif büyüme rakamları açıklayacak kapasiteye sahip olduğuna inanıyorum.

Erdoğan:
Erdoğan: "Küresel ekonomide artan zorluklara rağmen, Türkiye ekonomisinin 2. çeyrekten itibaren, yeniden bir pozitif büyüme rakamları açıklayacak kapasiteye sahip olduğuna inanıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:27 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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