Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz' - Son Dakika
Erdoğan: "Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz"
6 saat önce
Erdoğan: "Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz"
Erdoğan: "Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz"
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:56 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar