Erdoğan: Küresel güçlerin senaryolarına teslim olmayıp, tüm masumların yüreğinde bir umut çekirdeği... - Son Dakika

'TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYANIN BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bergama programının ardından Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki seramik fabrikasının açılışına katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinden önce konuşan fabrika yetkilisi Erhan Akgün, 6'ncı seramik fabrikasının açılışını yaptıklarını belirterek firmaları hakkında bilgi verdi. Akgün, 1975 yılında makineleşme yatırımını başlatan dedesi Veli Akgün'ün ardından, 4 bin 500 çalışanı 15 fabrikası ile 45 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasında 4 bin 500 çalışanı yeterli bulmadıklarını belirterek bu sayının artması gerektiğini ifade etti. Kemalpaşa'da hizmet verecek seramik fabrikasında 550 kişinin istihdamın edileceğini öğrendiğini aktaran Erdoğan, "Böyle bir seramik fabrikasının burada hizmete alınmasından memnuniyet duyuyoruz. Allah bu tip müteşebbislerin artmasını ülkemize nasip etsin. Aş, iş, ekmek… Buna vesile olan girişimciler medari iftiharımızdır. Şahsım ve milletim adına onları tebrik ediyorum. Taş üstüne taş koyanın başımın üstünde yeri var. Onların önünü açmaya devam edeceğiz. Bu fabrika inşallah bundan sonrakilerin devamını sağlar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan'ın İzmir'den ayrılmak üzere havalimanına hareket etti.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR,