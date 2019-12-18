Erdoğan: "Küresel sorunlar ancak küresel iş birliği ve dayanışma ile aşılabilir. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Küresel sorunlar ancak küresel iş birliği ve dayanışma ile aşılabilir. - Son Dakika

Erdoğan: "Küresel sorunlar ancak küresel iş birliği ve dayanışma ile aşılabilir.

6 saat önce

Erdoğan: "Küresel sorunlar ancak küresel iş birliği ve dayanışma ile aşılabilir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Küresel sorunlar ancak küresel iş birliği ve dayanışma ile aşılabilir. Dünyanın mülteci sorunundan kaçması, sorunu ortadan kaldırmıyor."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi
Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi Isparta'da alkollü mekan önünde dört kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kamerada

Son Dakika Haberleri
19:50 Uludağ'da kayıp amatör dağcılar işte böyle bulundu - Son Dakika
19:48 Ürdün'de domuz gribinden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
19:45 Edirne 'türkiye, kapısına gelene kalbini açtı' - Son Dakika
19:45 'Diyarbakır surlarına bakım yapılırsa 5 milyon turist gelir' - Son Dakika
19:45 Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. yılında düzenlenecek etkinlikler değerlendirildi - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
17:38 Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:55:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "Küresel sorunlar ancak küresel iş birliği ve dayanışma ile aşılabilir. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]