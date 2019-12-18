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Erdoğan: "Küresel sorunlar ancak küresel iş birliği ve dayanışma ile aşılabilir.
6 saat önce
Erdoğan: "Küresel sorunlar ancak küresel iş birliği ve dayanışma ile aşılabilir.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "Küresel sorunlar ancak küresel iş birliği ve dayanışma ile aşılabilir. Dünyanın mülteci sorunundan kaçması, sorunu ortadan kaldırmıyor."
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