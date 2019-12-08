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Erdoğan: "Küresel ticaret savaşlarının ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların etkilerine en...
6 saat önce
Erdoğan: "Küresel ticaret savaşlarının ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların etkilerine en hazırlıklı ülkelerin başında geliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:30 Kaynak: AA
Erdoğan: "Küresel ticaret savaşlarının ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların etkilerine en hazırlıklı ülkelerin başında geliyoruz."
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