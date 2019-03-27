Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kürt Vatandaşlarıma Sesleniyorum; Sizin İradenize İpotek Koyanlara, Gelin Demokratik Bir...

Erdoğan: "Kürt Vatandaşlarıma Sesleniyorum; Sizin İradenize İpotek Koyanlara, Gelin Demokratik Bir...

47 dakika önce

Erdoğan: "Kürt vatandaşlarıma sesleniyorum; sizin iradenize ipotek koyanlara, gelin demokratik bir şekilde sandıkta gereken cevabı verin.

Erdoğan:
Erdoğan: "Kürt vatandaşlarıma sesleniyorum; sizin iradenize ipotek koyanlara, gelin demokratik bir şekilde sandıkta gereken cevabı verin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:29 Kaynak: AA

Politika
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