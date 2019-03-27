Erdoğan: "Kürt Vatandaşlarıma Sesleniyorum; Sizin İradenize İpotek Koyanlara, Gelin Demokratik Bir...
47 dakika önce
Erdoğan: "Kürt vatandaşlarıma sesleniyorum; sizin iradenize ipotek koyanlara, gelin demokratik bir şekilde sandıkta gereken cevabı verin.
Erdoğan: "Kürt vatandaşlarıma sesleniyorum; sizin iradenize ipotek koyanlara, gelin demokratik bir şekilde sandıkta gereken cevabı verin."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:29 Kaynak: AA
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