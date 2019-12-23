Erdoğan: "Kurumlarımız asli işleri yerine öğrencilerin kılık kıyafeti gibi meselelerle uğraştıkları... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Kurumlarımız asli işleri yerine öğrencilerin kılık kıyafeti gibi meselelerle uğraştıkları... - Son Dakika

Erdoğan: "Kurumlarımız asli işleri yerine öğrencilerin kılık kıyafeti gibi meselelerle uğraştıkları...

6 saat önce

Erdoğan: "Kurumlarımız asli işleri yerine öğrencilerin kılık kıyafeti gibi meselelerle uğraştıkları için ilim adına mesafe katetmek mümkün olamıyordu"

Erdoğan:

Erdoğan: "Kurumlarımız asli işleri yerine öğrencilerin kılık kıyafeti gibi meselelerle uğraştıkları için ilim adına mesafe katetmek mümkün olamıyordu"

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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