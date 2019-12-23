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Erdoğan: "Kurumlarımız asli işleri yerine öğrencilerin kılık kıyafeti gibi meselelerle uğraştıkları...
6 saat önce
Erdoğan: "Kurumlarımız asli işleri yerine öğrencilerin kılık kıyafeti gibi meselelerle uğraştıkları için ilim adına mesafe katetmek mümkün olamıyordu"
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:42 Kaynak: AA
Erdoğan: "Kurumlarımız asli işleri yerine öğrencilerin kılık kıyafeti gibi meselelerle uğraştıkları için ilim adına mesafe katetmek mümkün olamıyordu"
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