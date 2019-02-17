Erdoğan: "Kurumlarımızın Yaptıkları Hesaplamalar, Bedelli Askerlikten Gelen Kaynağın Eğitim...
1 saat önce
Erdoğan: "Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor.
Erdoğan: "Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli
askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor."
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:24 Kaynak: AA
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