Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kurumlarımızın Yaptıkları Hesaplamalar, Bedelli Askerlikten Gelen Kaynağın Eğitim...

Erdoğan: "Kurumlarımızın Yaptıkları Hesaplamalar, Bedelli Askerlikten Gelen Kaynağın Eğitim...

1 saat önce

Erdoğan: "Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:24 Kaynak: AA

bedelli, Güncel
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