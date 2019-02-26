Erdoğan: "(Kushner'ın Ankara Ziyareti) Şu Anda Görüşme, Sayın Trump'ın da Bana İfade Ettiği...
1 saat önce
Erdoğan: "(Kushner'ın Ankara ziyareti) Şu anda görüşme, Sayın Trump'ın da bana ifade ettiği şekliyle ağırlıklı olarak ekonomi ve bölge sorunları. Bizden de böyle bir talep söz konusu oldu.
Erdoğan: "(Kushner'ın Ankara
ziyareti) Şu anda görüşme, Sayın Trump
'ın da bana ifade ettiği şekliyle ağırlıklı olarak ekonomi ve bölge sorunları. Bizden de böyle bir talep söz konusu oldu. Çad Cumhurbaşkanı
da gelecek, kanaat önderleriyle toplantı var. Belki bir ara ben de kabul ederim. Bir görüşme Hazine Maliye
Bakanımızla o arada yapma durumumuz olabilir"
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:15 Kaynak: AA
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