Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Kushner'ın Ankara Ziyareti) Şu Anda Görüşme, Sayın Trump'ın da Bana İfade Ettiği...

Erdoğan: "(Kushner'ın Ankara Ziyareti) Şu Anda Görüşme, Sayın Trump'ın da Bana İfade Ettiği...

1 saat önce

Erdoğan: "(Kushner'ın Ankara ziyareti) Şu anda görüşme, Sayın Trump'ın da bana ifade ettiği şekliyle ağırlıklı olarak ekonomi ve bölge sorunları. Bizden de böyle bir talep söz konusu oldu.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Kushner'ın Ankara ziyareti) Şu anda görüşme, Sayın Trump'ın da bana ifade ettiği şekliyle ağırlıklı olarak ekonomi ve bölge sorunları. Bizden de böyle bir talep söz konusu oldu. Çad Cumhurbaşkanı da gelecek, kanaat önderleriyle toplantı var. Belki bir ara ben de kabul ederim. Bir görüşme Hazine Maliye Bakanımızla o arada yapma durumumuz olabilir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:15 Kaynak: AA

Ekonomi, Donald Trump, Ankara, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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