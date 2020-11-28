Erdoğan: "Kutsallarımıza yönelik saldırılar karşısında tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp İslam ortak paydasında buluşmak hepimizin görevidir."

Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Kutsallarımıza yönelik saldırılar karşısında tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp İslam ortak paydasında buluşmak hepimizin görevidir.' - Son Dakika

"Partilerde abartıldığı kadar bir şey yok" diyen Buse İskenderoğlu da koronavirüse yakalandı