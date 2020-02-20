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Erdoğan: "Kütüphanemiz, 4 milyon basılı esere kavuşmuştur.
7 saat önce
Erdoğan: "Kütüphanemiz, 4 milyon basılı esere kavuşmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:26 Kaynak: AA
Erdoğan: "Kütüphanemiz, 4 milyon basılı esere kavuşmuştur. Bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, 5 milyonu da aşan bir hacme kavuşacağız."
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