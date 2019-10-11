Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kuzey Irak ve Suriye'de yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları asla bu ülkelerin...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Kuzey Irak ve Suriye'de yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları asla bu ülkelerin...

Erdoğan: "Kuzey Irak ve Suriye'de yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları asla bu ülkelerin...

51 dakika önce

Erdoğan: "Kuzey Irak ve Suriye'de yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları asla bu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını hedef almıyor"

Erdoğan:

Erdoğan: "Kuzey Irak ve Suriye'de yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları asla bu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını hedef almıyor"

Suriye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:32 Kaynak: AA
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