Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'ta askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değildir.
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Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'ta askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değildir.

4 saat önce

Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'ta askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değildir.

Erdoğan:
Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'ta askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değildir. Orada ne kadar asker bulunması gerekiyorsa orada o kadar askeri bulundururuz, bunun için de birilerinden izin almak diye bir mecburiyetimiz yoktur, bunun da bilinmesi gerekir."
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:50 Kaynak: AA
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