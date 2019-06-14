Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'ta askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değildir.
4 saat önce
Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'ta askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değildir.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:50 Kaynak: AA
Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs
'ta askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değildir. Orada ne kadar asker bulunması gerekiyorsa orada o kadar askeri bulundururuz, bunun için de birilerinden izin almak diye bir mecburiyetimiz yoktur, bunun da bilinmesi gerekir."
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