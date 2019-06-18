Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu biz kimseye yedirmeyiz."
1 saat önce
Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu biz kimseye yedirmeyiz.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:57 Kaynak: AA
Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs
'taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu biz kimseye yedirmeyiz."
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