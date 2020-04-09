Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü - Son Dakika

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Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:33 Kaynak: DHA
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