Erdoğan, Kuzey Makedonya'ya Başsağlığı Diledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya'da meydana gelen trafik kazasında 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin de yaralandığını derin bir u¨zu¨ntu¨yle öğrendiğini belirterek, Kuzey Makedonya halkına başsağlığı diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya'da meydana gelen trafik kazasında 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin de yaralandığını derin bir u¨zu¨ntu¨yle öğrendiğini belirterek, Kuzey Makedonya halkına başsağlığı diledi.



Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya'da meydana gelen trafik kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya'da meydana gelen trafik kazasında 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin de yaralandığını derin bir u¨zu¨ntu¨yle öğrendiğini belirtti.



Trafik kazasında hayatlarını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunan Erdoğan, yaralılara acil şifalar, Kuzey Makedonya halkına başsağlığı diledi.



Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 13 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

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