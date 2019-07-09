Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Kuzey Makedonyalı mevkidaşıyla ile görüştü
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Erdoğan, Kuzey Makedonyalı mevkidaşıyla ile görüştü

44 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski iel bir araya geldi.

Erdoğan, Kuzey Makedonyalı mevkidaşıyla ile görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski iel bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı için geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
(İbrahim Aydoğan/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Makedonya, Güncel
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