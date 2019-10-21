Erdoğan: "Kuzey Suriye'de, eğer 30 bin tır Irak üzerinden silah, mühimmat, araç-gereç buraya sokuluyorsa, acaba bu 'ben dünyanın en güçlüsüyüm' diyenler bunu neyle izah edecekler, bunu hangi demokratik anlayışla izah edecekler?"