Erdoğan: "Kuzey Suriye'de, eğer 30 bin tır Irak üzerinden silah, mühimmat, araç-gereç buraya...
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Erdoğan: "Kuzey Suriye'de, eğer 30 bin tır Irak üzerinden silah, mühimmat, araç-gereç buraya sokuluyorsa, acaba bu 'ben dünyanın en güçlüsüyüm' diyenler bunu neyle izah edecekler, bunu hangi demokratik anlayışla izah edecekler?
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:24 Kaynak: AA
Erdoğan: "Kuzey Suriye'de, eğer 30 bin tır Irak üzerinden silah, mühimmat, araç-gereç buraya sokuluyorsa, acaba bu 'ben dünyanın en güçlüsüyüm' diyenler bunu neyle izah edecekler, bunu hangi demokratik anlayışla izah edecekler?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'ya sert tepki: YPG'ye yardımı neyle izah edecekler? Suriye Milli Ordusuna bağlı birlikler Rasulayn'dan Ceylanpınar ilçesine çıkış yaptı Erdoğan, konuştuğu foruma katılmayanlara sert çıktı: Terörü destekliyorlar Amerikan televizyonu, askerlerinin taşlandığı görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti